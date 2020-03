"Wir hatten den Keller genau unter der Einschlagstelle, die Luftmine ging rein, riss sämtliche Schlafzimmer mit runter. Und 1,50 Meter darunter lagen wir im Keller", erzählt er. "Ich weiß noch, wie meine Mutter mir so essigsaure Tonerde in den Mund drückte."

Inzwischen hat die Stadt das Denkmal reinigen lassen. Diettrich ist froh, dass von den Schmierereien nichts mehr zu sehen ist. "Das Mahnmal besteht aus Rochlitzer Pophyr und das ist schwer zu reinigen", sagt er. "Ich bin erstaunt, dass es so gut geklappt hat." Die Stadt will nun laut Diettrich einen Graffittischutz auftragen. Bereits 2014 war das Mahnmal vor dem Chemnitzer Friedenstag mit roter Farbe beschmiert worden.

Kurz nach Bekanntwerden der Schmierereien am Sonnabend hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen, so Polizeisprecherin Jana Ulbricht. Die Chemnitzer Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Störung der Totenruhe und der Sachbeschädigung. "Wir prüfen insbesondere, inwieweit hier ein Zusammenhang zu den Schmiererein besteht, die am Donnerstag auf dem Friedhof festgestellt worden und offensichtlich in der Nacht zuvor angebracht worden sind", sagt Ulbricht. "Von der Farbgebung als auch von den Schriftzügen sind hier Parallelen zu erkennen."