Preisträger Max Uhlig wurde am 23. Juni 1937 in Dresden geboren. Er studierte von 1955 bis 1960 an der Hochschule für Bildende Künste Dresden bei den Professoren Hans Theo Richter und Max Schwimmer. Seinen Lebensunterhalt verdiente sich Max Uhlig zu DDR-Zeiten als Drucker für Grafikerkollegen. Nach der Wende lehrte er selbst als Professor an der Dresdner Kunsthochschule. Zuletzt machte Uhlig mit Kirchenfenstern für die gotische St.-Johannis-Kirche in Magdeburg auf sich aufmerksam.