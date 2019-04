Anklage gegen Dolmetscher bei Messerattacken-Ermittlungen in Chemnitz zurückgezogen

Die Staatsanwaltschaft Chemnitz hat ihre Anklage gegen einen Dolmetscher im Zusammenhang mit der tödlichen Messerattacke im vergangenen August zurückgenommen. Die Behörde teilte am Donnerstag mit, in dem Fall zunächst weiter ermitteln zu wollen. Anschließend werde eine erneute Anklage geprüft. Nähere Erklärungen zu den Gründen für diese Entscheidung gab es nicht. In der jetzt zurückgenommenen Anklage war dem Dolmetscher versuchte Anstiftung zur Falschaussage vorgeworfen worden.