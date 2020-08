Nicht erst seit der Corona-Krise ist bekannt, dass in den Pflegeberufen mehr Personal gebraucht wird. Sachsen sucht Fachkräfte auch im Ausland. In Hartmannsdorf arbeiten die ersten Altenpflegerinnen aus Mexiko. Melissa Aguilera, Ivette Escobar, Ana Gámez und Paola Plascencia arbeiten und leben zukünftig in Sachsen. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Fast 10.000 Kilometer trennen die jungen Frauen von ihrer alten Heimat Mexiko. Drei von ihnen haben in Hartmannsdorf Ausbildung, Arbeit und vielleicht auch bald eine neue Heimat gefunden. Sie werden nach der Anerkennung ihrer Ausbildung als Pflegekräfte im Azurit-Seniorenheim Recenia in Hartmannsdorf arbeiten. Die Mexikanerinnen gehören zu einer Gruppe von zehn ausgebildeten Krankenschwestern, die seit März 2020 in verschiedenen sächsischen Pflegeheimen arbeiten. Nancy Dargel, die Leiterin Seniorenheims Hartmannsdorf, freut sich, über die neuen Mitarbeiterinnen aus Mexiko. "Wichtig ist jetzt, dass wir sie über die Arbeit hinaus hier einbinden. Sie sollen sich wohl fühlen hier in Hartmannsdorf. Daher werden sie eng von uns begleitet."

Ivette Escobar und Paola Plascencia Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Ivette Escobar und Paola Plascencia: Wir sind gern hier

Zwei der Mexikanerinnen, die jetzt in Sachsen leben und arbeiten, sind ganz angetan von ihrer Wahlheimat. Ivette Escobar, die in einer Pflegeeinrichtung in Riesa arbeitet und früher in der Millionenstadt Guadalajara gelebt hat, lobt vor allem die Ruhe. "Die Stadt ist sehr schön und ruhig. Auch die Deutschen sind sehr ruhig und geduldig, gerade, wenn es noch Probleme mit der Sprache gibt." Sie wisse noch nicht, was die Zukunft für sie bringen werde. "Vielleicht werde ich studieren, vielleicht eine Familie gründen." Auf jeden Fall wolle sie hier in Deutschland bleiben. "Mir gefällt die Kultur und die Sicherheit. Wir leben in Mexiko mit Angst an jedem Tag, das Land ist unsicher." Hier seien die Leute nett, es gebe viel Natur und die Arbeit sei ebenfalls gut.

Die Lebensqualität hier in Deutschland ist sehr gut. Ivette Escobar Pflegekraft aus Mexiko

Paola Plascencia, die in Hartmannsdorf arbeitet, hat ganz klare Ziele. "Ich möchte ein Master-Studium abschließen, mich weiterbilden und eine bessere Krankenschwester werden." In Deutschland fühle sie sich wohl, auch wenn sie in der kurzen Zeit noch nicht viele Freunde gefunden habe. In Mexiko würde man glauben, dass die Menschen in Deutschland kalt und hart seien. "Aber ich habe sie nett und freundlich erlebt." Auch sie ist von der Landschaft in Sachsen angetan. "Hier ist es sehr sehr schön. In Mexiko musste ich zwei Stunden fahren, um in die Natur zu kommen, hier ist sie vor der Haustür."

Sozialministerin Köpping: Bedarf an Pflegekräften weiter hoch

Sozialministerin Petra Köpping, die in Hartmannsdorf mit den mexikanischen Pflegekräften sprach, sagte, dass der Bedarf an qualifiziertem Personal in diesem Bereich weiter groß sei. "Ich habe heute gehört, dass die Fachkräfte aus Mexiko unwahrscheinlich gute Kenntnisse mitbringen. Das ist auch eine Erfahrung für Deutschland. Wir sind nicht die alleinigen Player, es ist weltweit ein Thema." Daher sei man weiter im Gespräch mit Mexiko und Vietnam. Auch Fachkräfte aus Brasilien sollen demnächst dazukommen. Sachsens Sozialministerin Petra Köpping besuchte am Mittwoch die Mexikanerinnen in Hartmannsdorf Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Quelle: MDR/tfr