Die Warenhauskette Galeria-Karstadt-Kaufhof will im Oktober deutschlandweit 62 ihrer 172 Filialen schließen, um das angeschlagene Unternehmen zu sanieren. Etwa 5.000 der 28.000 Stellen sollen bei dem Konzern wegfallen. In Chemnitz sind 120 Arbeitsplätze betroffen. Am vergangenen Freitag hatten zahlreiche Mitarbeiter, Kommunalpolitiker und Unterstützer mit einer Menschenkette in der Innenstadt dagegen protestiert.