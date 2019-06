Rund 60 Kilogramm wiegt die Rikscha - und das ohne Fahrgast. "Es war schon sehr sportlich, vor allem, wenn es bergauf ging", erzählt Johanna Richter über die Wochen, in denen sie zusammen mit ihrem Projektpartner Marcell Hajdu mit der Rikscha über den Sonnenberg gefahren ist. Vor fünf Wochen sind die beiden aus Gera nach Chemnitz gekommen, um ein Teil des Projekts "Marx Mobil" zu sein. Sie kennen sich von ihrem Studium in Weimar, wo sie einen Master in Europäischer Urbanistik gemacht haben.