Der insolvente Fußballverein Chemnitzer FC ist vorerst führungslos. Bei der Mitgliederversammlung am Montagabend scheiterte die Wahl eines neuen Aufsichtsrates. Nachdem die Teilnehmer eine von Insolvenzverwalter Klaus Siemon vorgelegte Kandidatenliste abgelehnt hatten, wurden in der Einzelwahl nur vier Personen in den Aufsichtsrat berufen. Dieser muss laut Satzung jedoch fünf Mitglieder haben.