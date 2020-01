Rund 15 Menschen haben sich am Montagnachmittag im Stadtlabor am Brühl in Chemnitz versammelt. Sie wollen Teil des ersten "Mitmach-Montags" sein. Unter dem Motto "Gemeinsam nutzen" finden erst einige Kennenlernspiele statt. Danach startet die Vorstellung der Teilnehmer und ihrer Ideen.