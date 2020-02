Vor 25 Jahren wurden in Chemnitz zwei vietnamesische Brüder in ihrer Wohnung getötet. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft gegen den mutmaßlichen Täter Anklage erhoben. Wie die Behörde in Chemnitz mitteilte, wird dem 53-jährigen Vietnamesen zweifacher Mord vorgeworfen. Er soll die beiden Männer Ende Juli 1995 mit einem Elektrokabel erdrosselt haben. Zuvor habe er sie an Händen und Füßen gefesselt.