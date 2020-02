In der Nacht zum Sonntag wurde die Feuerwehr in Chemnitz in die Hans-Sachs-Straße gerufen. Wie die Polizei mitteilte, war gegen 1:30 Uhr eine Mülltonne aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Papiertonne brannte komplett ab. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.