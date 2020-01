In Chemnitz ist ein neuer Untertage-Muldenkipper entwickelt worden. Mit 16 Liter Hubraum, 600 PS und 45 Tonnen Nutzlast ist es ein Monstergefährt. Der MK 45, so die offizielle Typbezeichnung, ist der weltweit leistungsstärkste Muldenkipper seiner Klasse. Entwickelt wurde er von den Ingenieuren der IMK Engineering GmbH in Chemnitz - eine Firma, die vor 30 Jahren aus der Wismut hervorgegangen ist.

Die ersten zwei Fahrzeuge hat der Hersteller GHH geordert. Sie sollen in den in den Erzbergbau nach Russland gehen. Weitere Fahrzeuge seien in Planung. In Zukunft auch mit Elektroantrieb, heißt es von der IMK Engineering.