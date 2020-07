Beamte der Chemnitzer Polizei haben am frühen Donnerstagmorgen gegen vier Uhr eine 20-jährige Frau gefasst, die gerade den Blitzer an der Kreuzung Zwickauer Straße/Goethestraße mit Farbe besprüht hatte. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, konnte sie zunächst fliehen, wurde aber von den Polizisten in der Goethestraße gestellt. Dabei hatte sie nach Angaben der Polizei die kurz zuvor genutzte Farbspraydose noch bei sich.