Manul Der Manul oder auch Pallaskatze ist eine Kleinkatzenart aus Zentralasien. Er ist in etwa so groß wie eine Hauskatze. Durch das außergewöhnlich dichte, flaumige und lange Fell wirkt der Manul deutlich größer als er eigentlich ist. Aufgrund seines Fells wird er häufig gejagt und ist daher nur noch selten in der Natur zu finden.