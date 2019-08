Nachwuchsarbeit beim Chemnitzer FC ist mehr denn je in Gefahr, nachdem Insolvenzverwalter Klaus Siemon an alle hauptamtlich Beschäftigten die Kündigungen verschickt hatte, meine der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ), Thomas Köhler. Auch ihm war gekündigt worden. Fassungslos reagierte er darauf und auf die Vorgänge in der zurückliegenden Woche: "Das ist einfach nur Wahnsinn. Es gab keinerlei Hinweise, keine Gespräche. Wir hoffen und werden natürlich alles tun, um das NLZ weiter am Leben zu erhalten“, sagte Köhler am Sonntag.