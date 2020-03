In der Chemnitzer Salben- und Seifenmanufaktur "Beti Lue" suchen die Kunden jetzt verstärkt Rat. Womit sollte man sich desinfizieren und das mit natürlichen Produkten? Bettina Lühmann empfiehlt Seifen mit einer hohen Überfettung. "Gerade jetzt, wenn man häufig Desinfektionsmittel benutzt, weil die Hände dann nicht so sehr leiden vom ständigen Waschen". Dafür würden sich zum Beispiel Sanddornseife oder Melissenseife gut eignen.

Die Seifen werden auf der Basis von festen Fetten, flüssigen Fetten und Bienenwachs hergestellt, dazu gehören unter anderem Kokosnussöl, Oliven- und Rapsöl. Angereichert werden sie mit ätherischen Ölen aus Thymian, Salbei, Pfefferminze und Melisse. Dann muss der Rohling sechs Wochen lang reifen, ehe er den gewünschten pH-Wert erreicht. Damit habe so eine Seife eine ganz andere Reinigungs- und Desinfektionswirkung, sagt Lebensmittelchemikerin Fredericke Fellmer: "Und zwar liegt der pH-Wert, wenn die Seife ausgereift ist, bei 9,5. Und in diesem Bereich fühlen sich Keime von Hause aus nicht wohl".

Mangels Angebot stellen die studierten Chemikerinnen jetzt sogar ihr eigenes Desinfektionsmittel her. Zur Mischung gehören Alkohol, zum Beispiel Primasprit, und ätherische Öle. "Die bekommt man im Drogeriemarkt oder in der Apotheke." Der Primasprit soll mit 70 Prozent eine ausreichende desinfizierende Wirkung haben.

Das Desinfektionsmittel wird dann abgefüllt - in eine saubere Sprayflasche oder in einen Spender. "Ganz wichtig ist, dass man es jedes Mal gut schüttelt, ehe man es anwendet, damit sich die ätherischen Öle nochmal in dem Alkohol gut verteilen und man sie nicht zu pur auf die Haut bekommt." Und so lassen sich Viren gut vernichten, auch mit ganz natürlichen Mitteln, sind sich die studierten Chemikerinnen sicher.