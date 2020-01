Etwa fünf bis sechs Mal pro Woche schindet sich der 50-Jährige, neben seinem Beruf als Bauüberwacher beim Training zu Hause, beim Joggen oder in zwei verschiedenen Fitness-Studios. Das Ganze sei sehr zeitintensiv, bis zu 90 Minuten pro Tag trainiert der Sportler. Dazu kommt eine sehr disziplinierte Ernährung. Zwar darf er bis zu acht Mahlzeiten am Tag zu sich nehmen, aber die werden bis aufs Gramm genau abgewogen.

Mit dieser eisernen Disziplin hat er in den letzten 30 Jahren viele Titel geholt - im vergangenen Jahr seinen bislang größten sporlichen Erfolg in LasVegas: "Mister Olympia Natural" der Amateure. Dieser Titel ist die Krone der Szene. Bei jedem Wettkampf Pflicht: die für den Laien unnatürlich wirkende Bräunungspaste. Die sei notwendig, so Berthold damit alle Muskelgruppen von der Jury gerade auch im Scheinwerferlicht gut zu erkennen sind. Für dieses Jahr hat er sich vorgenommen, einen der vorderen Plätze bei der Weltmeisterschaft der "Natural Bodybuilder" in Rumänien zu erreichen.