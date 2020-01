In ganz Deutschland fehlt es an Lokführern. Und auch in Sachsen kommt es immer wieder zu Zugausfällen aufgrund von Personalmangel. Die Citybahn in Chemnitz hat nun 39 neue Triebfahrzeugführer. Sie haben am Dienstag ihre Abschlusszertifikate entgegengenommen. Mit den neu Ausgebildeten arbeiten nun rund 100 Fahrzeugführer für die Citybahn. Diese kommen auf den Strecken des Chemnitzer Modells zum Einsatz.