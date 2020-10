Nach fast fünfjähriger Bauzeit wird am Donnerstag in Chemnitz die neue Universitätsbibliothek eröffnet. Rund 53 Millionen Euro hat der Freistaat Sachsen in den Umbau des Industriegebäudes der "Alten Aktienspinnerei" investiert. Entstanden sei ein Palast des Wissens im Zentrum der Stadt, freut sich Bibliotheksdirektorin Angela Malz.