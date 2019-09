13.09.2019 | 15:31 Uhr Neue Wochenstation am Krankenhaus Rabenstein wird eröffnet

Am Montag eröffnet am DRK-Krankenhaus Rabenstein in Chemnitz eine neue Wochenstation. 13 Betten in Ein- und Zweibettzimmern sind hier in den letzten knapp fünf Monaten entstanden. Interessierte konnten bereits am Freitag vorab einen Blick hineinwerfen.