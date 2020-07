Nach dem Weggang von Trainer Patrick Glöckner wurde beim Chemnitzer FC tagelang über einen Nachfolger diskutiert. Der 34-jährige Daniel Berlinski wurde am Montagvormittag als neuer Trainer vorgestellt. Er soll den Verein zurück in die 3. Liga führen. Bereits am 8. August steht mit dem Landespokal-Halbfinale bei Inter Leipzig das erste Pflichtspiel an.