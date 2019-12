In Vorbereitung auf die Junioren WM im kommenden Jahr ist an der Schanzenanlage in Oberwiesenthal am Freitag ein neuer Fußgänger- und Rettungstunnel eingeweiht worden. Damit müssen Zuschauer und Athleten nicht mehr den Skihang überqueren und kommen sicher zum Wettkampfort. Auch die Skiarena wurde für die Junioren WM umgestaltet. So wurden die Streckenführung verändert, eine Loipenbrücke errichtet und der Schießstand für die Biathleten verlegt.

