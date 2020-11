In Chemnitz ist am Donnerstagnachmittag der neue Weihnachtsbaum auf dem Markt aufgestellt worden. Die Fichte aus dem Erzgebirge ist rund 26 Meter hoch und stammt wie der erste Baum aus dem Forstrevier Wildenthal. Am Freitag werden pünktlich vor dem ersten Advent die Lichter angebracht.