Der Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen (ZVMS) hat auf die massiven Beschwerden von Fahrgästen auf der Zugstrecke zwischen Leipzig und Chemnitz reagiert. Am Mittwoch stellte der ZVMS ein "Übergangskonzept bis zur Elektrifizierung der Strecke Chemnitz–Leipzig" vor. Mit diesem Maßnahmenpaket will das Unternehmen laut eigener Aussage die "Betriebsqualität auf der Regionalexpress-Linie 6" verbessern.

Zukünftig sollen die Züge in Chemnitz und nicht wie bisher in Delitzsch gewartet werden. Damit will der Zweckverband eine höhere Verfügbarkeit gewährleisten. Die kurzen Wege sollen außerdem einen schnelleren Austausch der Wagen bei Störungen ermöglichen.

Für einen besseren Fahrgastservice bietet der ZVMS in Zukunft eine Online-App für den Verkauf von Fahrausweisen und für Meldungen in Echtzeit an. Außerdem prüft der Bahnbetreiber laut eigener Aussage eine durchgehende Strecke von Chemnitz nach Berlin, ohne den bisher nötigen Umstieg in Elsterwerda. Für eine Betriebsaufnahme im laufenden Jahr 2019 fänden derzeit die notwendigen Prüfungen und Abstimmungen mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg statt.