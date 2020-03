In Neukirchen zwischen Chemnitz und Stollberg ist am Dienstag ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Die Polizei teilte mit, ein 61 Jahre alter Bewohner habe sich selbst in Sicherheit bringen können. Verletzt sei nach aktuellem Kenntnisstand niemand. Die Löscharbeiten hätten mehrere Stunden gedauert. Das Gebäude sei nach dem Feuer nicht mehr bewohnbar. Am Mittwoch soll ein Brandursachenermittler die Ruine untersuchen, hieß es.



Anwohner in der Umgebung waren wegen der starken Rauchentwicklung aufgerufen, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.