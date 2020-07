Mitten im Zentrum von Chemnitz liegt in der Nachbarschaft des Schlossteichparks und einer Einkaufspassage der Konkordiapark. Hier gehen die Chemnitzer allerdings nicht spazieren, sondern hier wird sich zum Skaten, Basketball- oder Fußballspielen getroffen.

Der Basketballlplatz ist allerdings eine graue, fast traurige Betonfläche. Das wollen jetzt gleich mehrere Chemnitzer ändern. Andre Zimpel hat schon seit über einem Jahr die Idee, einen bunten Basketballplatz in der Chemnitzer Innenstadt zu verwirklichen. Sein Vorbild ist der Pigalle-Platz in Frankreich. Ein Platz, der nicht nur zum Spielen einlädt, sondern auch eine Strahlkraft als eigenständiges Kunstwerk entwickelt habe.

"Natürlich brauchen wir einen ordentlichen Tartanboden und ein größeres Spielfeld, damit man vernünftig spielen kann", sagt Zimpel. "Aber es geht um viel mehr bei dem Platz." Das sieht auch Profi-Basketballer Malte Zieghenhagen so. Er hat Zimpels Idee beim Ideen-Wettbwerb "Nimm Platz" eingereicht. Das Projekt hat neben neun anderen die Onlineabstimmung gewonnen und erhält 2.025 Euro von der Stadt.

Für die Gestaltung des Platzes wollen Zimepl und Ziegenhagen Künstler engagieren. "Ich könnte mir da auch gut lokale Künstler vorstellen, die einen starken Bezug zu Chemnitz haben", so Ziegenhagen.

"Mit dem Geld kann man jetzt natürlich noch nicht viel machen", sagt Ziegenhagen. "Aber man könnte eine Konzeption damit finanzieren. Jeder Euro zählt bei so einem großen Projekt." Außerdem wollte er so Aufmerksamkeit für das Projekt erzeugen und auch einen Fuß in die Stadtverwaltung bekommen.