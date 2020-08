Elisabeth Haeske, Projektmanagerin beim Lebenshilfe Chemnitz e.V., ist sehr aufgeregt. "Nach der langen Planungszeit zu sehen, wie der Spielplatz entsteht, ist sehr aufregend", sagt sie. Angefangen hat alles vor rund drei Jahren. Damals meldete sich die "Aktion Mensch" bei der Lebenshilfe Chemnitz. "Sie stellten uns ihr Projekt vor, bei dem inklusive Spielplätze in ganz Deutschland gebaut werden sollten", so Haeske. In Ostdeutschland fehlten noch Bauplätze und so fragte die "Aktion Mensch" bei der Lebenshilfe an.