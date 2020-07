Genau genommen ist der Zinnpark im Chemnitzer Stadtteil Schönau gar kein Park mehr. Denn das verwilderte Gelände an einer Straßenbahn-Wendeschleife schlummert seit Jahren im Dornröschenschlaf. Das soll sich ändern, finden die Mitglieder des Vereins "Gemeinsam in und für Schönau e.V." Yvonne Kilian, die im Vorstand sitzt, hat für den zukünftigen Park schon genaue Vorstellungen. " Im Moment fehlt unserem Stadtteil ein Mittelpunkt. Die jungen Leute haben keinen Jugendclub. Und auch für die anderen Bewohner fehlt ein Treffpunkt."

Der Zinnpark könne ein solcher Treffpunkt werden. "Wir wollen ihn erst einmal begehbar machen und Bänke aufstellen. Später soll noch eine Schautafel zur Geschichte von Schönau dazukommen." Selbst eine Gastronomie könne sie sich hier vorstellen. Aber das sei noch Zukunftsmusik. Erst einmal soll mit dem Preisgeld in Höhe von 2.025 Euro aus dem Wettbewerb die Planung für den zukünftigen Park vorangetrieben werden. "Mit dem Grünflächenamt der Stadt Chemnitz sind wir in engem Kontakt. Wir werden die Arbeiten an dem Areal in Abstimmung mit den Fachleuten im Herbst beginnen.