Fußballverband sperrt Chemnitzer Stürmer Frahn

Die umstrittene Aktion Frahns Bildrechte: imago images / HärtelPRESS

Grund für die Sperre ist der Torjubel des 31-Jährigen in der Partei am vergangenen Samstag gegen die VSG Altglienicke. Dabei hatte er ein T-Shirt mit der Aufschrift "Support your local hools" (Unterstütze deine lokalen Hooligans) hochgehalten und sich damit indirekt an der Traueraktion für einen verstorbenen rechtsextremen Fans beteiligt. Vom Verein war Frahn dafür mit einer Geldstrafe belegt worden.



In einer öffentlichen Entschuldigung hatte Frahn betont, ihm sei nicht bewusst gewesen, dass das Shirt so tief in der Neonazi-Szene verankert sei. Er sei kein Neonazi-Sympathisant und teile diese politische Einstellung nicht.



