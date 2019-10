Die Ludwig-Richter-Grundschule in Hilbersdorf ist geschlossen worden, nachdem am Mittwoch 92 Kinder Durchfall erlitten hatten. Die Stadt Chemnitz vermutet den Noro-Virus als Auslöser. Die Grundschule sowie die Betreuung fallen auch am Freitag für die rund 260 Hilbersdorfer Schüler aus.

"Angesichts der großen Menge betroffener Schüler geht man zuerst vom Catering in der Schule aus", sagte Stadtsprecher Matthias Nowak MDR SACHSEN. Am Donnerstag war nach Nowaks Angaben das Gesundheitsamt in der Schule. Dessen Untersuchungen dauerten noch an. "Wir können noch nichts bestätigen", so Nowak. Ergebnisse würden in den nächsten Tagen erwartet.