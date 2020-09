Der Kandidat der Grünen, Volkmar Zschocke, wird beim zweiten Wahlgang der Oberbürgermeisterwahl in Chemnitz in drei Wochen nicht wieder antreten. Das hat die Mitgliederversammlung der Partei am Dienstag entschieden. Die Grünen wollen ihren Wählern stattdessen empfehlen, für die Kandidatin der Linken, Susanne Schaper, zu stimmen - insofern diese erneut antritt.