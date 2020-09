Chemnitz ist im Auf- und Umbruch. Die Stadt bewirbt sich um den Titel "Europäische Kulturhauptstadt 2025". Zugleich hat sie mit den Schatten der rechten Aufmärsche von 2018 zu kämpfen. In den neuen Bundesländern wird die Stadt oft noch hinter Dresden und Leipzig gesehen. In Westdeutschland hat sie den Ruf einer Plattenbaustadt. Selbst ist Chemnitz auch nicht immer stolz darauf, eine aufstrebende und kreative Industriestadt zu sein. In dieser Situation sind viele Einwohner verunsichert, welchem der neun Kandidaten zur Oberbürgemeisterwahl sie ihre Stimme geben sollen. Viele rechnen mit einem 2. Wahlgang.

Gunnar Bertram ist gespannt auf das Wahlergebnis. Bildrechte: Volksbank Chemnitz eG "Dieses Jahr wird die Wahl spannend." Gunnar Bertram, Vorstand der Volksbank Chemnitz eG, bringt es auf den Punkt. "Ich habe noch niemanden gefunden, der mit mir eine Wette eingeht, wer gewinnt." Dabei ist die Volksbank Chemnitz sehr nahe dran an den Bürgern, an der Industrie, an Handwerkern und Gewerbetreibenden. "Wir brauchen ein starkes Sprachrohr für den Mittelstand, der bei uns hier überwiegt", so Bertram. Kleine oder mittlere Firmen würden nicht so gut gehört, größere Unternehmen hätten es wesentlich leichter. "Chemnitz ist eine Industriestadt mit viel Potenzial auch auf anderen Gebieten wie Kultur, Soziales und Bildung. Darauf sollten wir stolz sein. Deshalb unterstützen wir auch die Bewerbung um den Titel Europäische Kulturhauptstadt."

"Bürgermeister, der demokratische Werte vertritt"

Die Stadt müsse an ihrem Image arbeiten, meint Pierre-Pascal Urbon . Bildrechte: Komsa Am Image von Chemnitz ist überregional noch zu arbeiten. Das sieht der Vorstandsvorsitzende der Komsa Kommunikation Sachsen AG, Pierre-Pascal Urbon, aus dem benachbarten Hartmannsdorf ebenso. Die Firma ist eines der größten Familienunternehmen in Deutschland, mit Kunden bundesweit und international. "Das Ansehen von Chemnitz strahlt auf die Wirtschaft und über die Grenzen der Stadt aus. Ich hoffe, es wird ein Bürgermeister, der demokratische Werte vertritt, die Chancen von Europa erkennt und offen für Vielfalt ist. Das wäre gut für das überregionale Ansehen."

Ahnung in Verwaltung gefragt

Ihr Leben lang hat Johanna Benz bisher gewusst, wen sie wählt. Die 92 Jahre alte politikinteressierte Rentnerin war immer den Liberalen eng verbunden. Dieses Jahr gibt es keinen FDP-Kandidaten in Chemnitz. So hat sie sich bei Kindern und Enkeln durchgefragt, was denn gut für deren Zukunft sein könnte. Sie will wahrscheinlich für den Kandidaten stimmen, der von Verwaltung und Finanzen die meiste Ahnung hat. "In den kommenden Jahren nach Corona muss Chemnitz auch auf das Geld schauen", sagt sie. "Verschwendung sollte es nicht geben."

Soziale Aspekte vermisst

Christiane Fiedler hat wenig Verständnis für teure Kunstprojekte. Bildrechte: Brigitte Pfüller Wie das Geld ausgegeben wird, darauf sollte das künftige Stadtoberhaupt nach Ansicht von Christiane Fiedler noch mehr achten. So vermisst die Chefin der Chemnitzer Tafel bei den Kandidaten bis auf die Linke meistens den sozialen Aspekt. "Diejenigen, die nicht so viel haben und die auf die Hilfe der Tafel angewiesen sind, gehören auch zur Stadt", sagt sie. Kulturhauptstadtbewerbung sei gut und schön, müsse aber ein Projekt wie ein Auto im Schlossteich 20.000 Euro kosten? Das sei nicht verständlich. "Noch vor wenigen Jahren bekamen wir als Chemnitzer Tafel von der Stadt pro Jahr 10.000 Euro. Jetzt kommt nichts aus dem Stadtsäckel." Das Geld hat die Tafel für dringend notwendige Mitarbeiter ausgegeben. Derzeit betreut die Tafel pro Tag zwischen 100 und 120 Hilfesuchende und Familien.

Kleine Sportvereine auch fördern

Silke Markert wünscht sich mehr Unterstützung für kleine Sportvereine. Bildrechte: Brigitte Pfüller Stärkeres Interesse für die Kleinen, das wünscht Silke Markert. "Man sollte nicht nur große Vereine wie den Chemnitzer Fußballclub unterstützen. Sondern auch die kleinen Vereine, die sich viel Mühe geben und die für viele Menschen da sind." Sie selbst trainiert beim VfL Chemnitz. Hier werden die Sportarten Fußball und Kegeln betrieben. Der Fußball stellt die größte Abteilung mit Jugend-, Männer- sowie Seniorenmannschaften. Des Weiteren gibt es Frauen- und Freizeitsportgruppen.

Mehr Aufmerksamkeit für die gesamte Kulturlandschaft