Schwerverletzter nach Balkonabsturz in Oberlungwitz

Ein Mann hat sich am Dienstagmorgen bei einem Sturz aus dem dritten Obergeschoss schwer verletzt. Der 31 Jahre alte Mann soll sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei in der Robert-Koch-Straße in Oberlungwitz ausgesperrt haben. Danach versuchte er über den Balkon wieder in seine Wohnung zu gelangen. Dabei stürzte er jedoch ab und fiel in die Tiefe.