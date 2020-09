Zwei Tage nach dem Überfall auf ein Juweliergeschäft in Chemnitz hat die Polizei am Donnerstag die Bevölkerung erneut um Mithilfe bei der Fahndung gebeten. Dazu veröffentlichten die Ermittler Bilder der Überwachungskamera, die den unbekannten Täter am Tag des Überfalls in dem Geschäft in der Chemnitzer Innenstadt zeigen sollen. Zeugen, die den Mann vor oder nach dem Überfall gesehen haben und Angaben zu einem möglichen Fluchtfahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.