Open-Air-Konzert gegen Fremdenhass in Chemnitz

Demos und Kundgebungen am Wochenende

Zahlreiche Menschen sind zur kirchlichen Kundgebung am Sonntag in Chemnitz gekommen, um gegen Fremdefeindlichkeit zu demonstrieren. Bildrechte: MDR/Mario Unger Der Tod des Deutschen mit kubanischen Wurzeln hatte in der vergangenen Woche eine Reihe von teils gewaltsamen Protesten ausgelöst. So waren am Sonnabend rund 8.000 Menschen einem Demonstrationsaufruf von AfD und Pegida gefolgt. An Gegenprotesten beteiligten sich 3.000 Menschen. Die Polizei war mit 2.000 Mann, Diensthunden, Reiterstaffeln, Wasserwerfern und Sonderfahrzeugen vor Ort. Es gab 37 Anzeigen und 18 Verletzte.



Am Sonntag folgte eine Kundgebung mit etwa 1.000 Teilnehmern unter dem Motto "Wir in Chemnitz - aufeinander hören, miteinander handeln". Zu der Veranstaltung waren auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD), Innenminister Roland Wöller (CDU) und Landesbischof Carsten Rentzing gekommen. Ministerpräsident Kretschmer rief zum Zusammenhalt auf: Die Mehrheit der Sachsen stehe für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.

Angespannte Sicherheitslage

Nach den Demonstrationen vom Wochenende ist die Nacht zu Montag nach Angaben der Polizei ruhig geblieben. Es sei zu keinen Straftaten gekommen, die mit den Demonstrationen und Ereignissen der vergangenen Woche in Verbindung stehen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Morgen.

Ein Wasserwerfer zwischen Demonstranten am Sonnabend in Chemnitz. Bildrechte: dpa Sachsens Ministerpräsident erwartet für den Abend erneut eine angespannte Sicherheitslage. Er freue sich, dass es das Konzert geben werde, sagte der Regierungschef am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Anne Will". "Ich sehe aber auch, dass da ein großes Potenzial ist zum Stören", fügt er hinzu.



Unterdessen hat der Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD) gefordert, eine mögliche Kooperation zwischen AfD und Rechtsradikalen vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen.



Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat sich hingegen für mehr Engagement gegen Rechts ausgesprochen. Die SPD-Politikerin sagte im ARD-Morgenmagazin, diejenigen, die sich vor Ort teilweise seit vielen Jahren für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und gegen Menschenfeindlichkeit einsetzen, müssten mehr Rückenstärkung erhalten. So seien beispielsweise mehr Mittel für die Schulen nötig, um eine längerfristige politische Bildungsarbeit zu ermöglichen. Giffey war am Freitag nach Chemnitz gereist und hatte am Tatort Blumen niedergelegt.

Landtag diskutiert mangelhafte Polizeipräsenz

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) hat nach den fremdenfeindlichen Protesten in Chemnitz einen Vertrauensverlust der Bürger in Politik und Rechtsstaat eingeräumt. Der stellvertretende Ministerpräsident sagte in der Montagsausgabe der Tageszeitung "Die Welt", Defizite des Staates dürften dennoch nicht in Selbstjustiz, Hass, Hetze und Gewalttaten münden. Am Nachmittag kommt der Innenausschuss des sächsischen Landtages zu einer Sondersitzung zusammen. Dabei geht es vorrangig um die Unterbesetzung der Polizei bei den Protesten vor einer Woche. Innenminister Roland Wöller (CDU) soll Auskunft geben, warum die Polizei trotz erkennbarer Mobilisierung der rechten Szene nicht mit ausreichenden Kräften vor Ort war.

Friedensgebet in der Kreuzkirche in Dresden

Die Dresdner Kreuzkirche am Altmarkt lädt um 17 Uhr zu einem ökumenischen Friedensgebet ein, das die Ereignisse in Chemnitz thematisiert. "Als Christen sind wir aufgefordert, immer wieder eine Einladung zur Friedfertigkeit anzubieten und durch uns lebendig werden zu lassen", sagte im Vorfeld Dekan Norbert Büchner. Diesem Anspruch folge auch das Friedensgebet, welches unter anderem in der gegenseitigen Achtsamkeit füreinander stärken soll.

Am Abend strahlt der Mitteldeutsche Rundfunk mehrere Sondersendungen zum Thema aus. Um 20:15 Uhr geht MDR extra auf die aktuelle Stimmung in Chemnitz ein. Ab 21 Uhr wird in der Sendung "Fakt ist!" über Folgen und Konsequenzen der Vorfälle diskutiert.

Die Ereignisse in Chemnitz Anlass für die Konzerte am Montag sind die Ausschreitungen nach dem Tod eines 35-Jährigen in der Nacht zum 26. August. Er war am Rande des Chemnitzer Stadtfestes niedergestochen worden. Als Tatverdächtige sitzen ein Iraker und ein Syrer in Untersuchungshaft. Nach Bekanntwerden des Falls hatten rechte Fußballfangruppen zu spontanen Protesten in der Stadt aufgerufen. Dabei war es teilweise zu Ausschreitungen gekommen.



Bei Demonstrationen am Montag vor einer Woche gab es vereinzelt Stein- und Flaschenwürfe. Zudem flogen Feuerwerkskörper - sowohl aus einer Veranstaltung der rechten Bürgerbewegung "Pro Chemnitz" heraus als auch aus den Reihen der Gegendemonstranten. 20 Menschen, darunter zwei Polizisten, waren verletzt worden. Außerdem wird gegen mehrere Personen ermittelt, die den Hitlergruß gezeigt hatten.



Am Sonnabend waren nach Polizeiangaben mehr als 11.000 Menschen in Chemnitz auf der Straße. Bis Sonntagmittag lagen 37 Strafanzeigen vor, mehrheitlich zu Körperverletzungsdelikten, Sachbeschädigungen und Straftaten nach dem Versammlungsgesetz.

Quelle: MDR/ma/dpa/epd