Die fossilen Kleinstlebewesen innerhalb der Gewebe könnten der Paläontologie Aufschlüsse über den Mikrokosmos ökologischer Beziehungen zwischen Pflanzen, Tieren und Pilzen im Zeitalter des Perm geben, hofft Steffen Trümper, der an der TU Bergakademie Freiberg und am Museum für Naturkunde Chemnitz zu den Funden in Manebach promoviert. Das Perm, das den Zeitraum von vor circa 299 Millionen Jahren bis vor circa 251 Millionen Jahren umfasst, sei bisher weitgehend unerforscht, erklärt er. Anhand der Funde will das Team die Rolle der Mikroorganismen in der Evolution von Pflanzen erforschen. Zudem soll das Klima in der Perm-Zeit rekonstruiert werden.