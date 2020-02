Parents for Future Chemnitz Nach eigenen Angaben sind die Mitglieder der "Parents for Future Chemnitz" Menschen aus der Eltern- und Großelterngeneration, die in Solidarität zur "Fridays For Future"-Bewegung stehen. Sie wollen die Kinder und Jugendlichen in ihren Forderungen nach einer konsequenten Klima- und Umweltschutzpolitik unterstützen. Wichtig ist ihnen die Vernetzung mit anderen Chemnitzer Nachhaltigkeitsinitiativen und mit For-Future-Initiativen mitteldeutscher Städte. Es gibt Verbindung mit "Parents for Future" Dresden, Erfurt, Freiberg, Leipzig und Magdeburg. Ebenso bestehen Kontakte zu den "Scientists for Future" Chemnitz, Dresden und Leipzig.

Deutschlandweit gibt es 295 gemeldete Ortsgruppen der "Parents for Future".