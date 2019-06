Gut zwei Monate vor der Landtagswahl am 1. September will die Linke in Sachsen heute das Wahlprogramm beschließen. Dazu sind 120 Delegierte in Chemnitz zusammengekommen. Eines der wichtigsten Themen für die Linke ist der soziale Wohnungsbau. Besonders in den Großstädten soll möglichst schnell günstiger Wohnraum geschaffen werden, und das nicht nur für Sozialhilfeempfänger. Deshalb sollen in Sachsen in den nächsten fünf Jahren insgesamt 20.000 Sozialwohnungen neu entstehen. Auch die ländlichen Regionen will die Partei in den Fokus nehmen. Ihr Ziel, laut der Landesvorsitzenden Antje Feiks: In jedem Ort soll die gesundheitliche Versorgung gewährleistet sein und soll es eine Einkaufsmöglichkeit für den täglichen Bedarf geben. Dafür sollen Genossenschaften gestärkt werden oder staatliche Kioske betrieben werden. Beim Thema Bildung setzt sich die Linke für ein längeres gemeinsames Lernen ein. So sollen Kinder bis zur 8. Klasse zusammen zur Schule gehen können.