Am Sonntagmittag ist die Feuerwehr zu einer Tierrettung in Chemnitz ausgerückt. Ein Pferd hatte sich auf einer Koppel in einer Futter-Gitterbox beide Vorderläufe eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte das Pferd befreien. Wie die Polizei mitteilte, waren Beamte vor Ort, um die Halterin des Tiers zu ermitteln. Die Halterin und ein Tierarzt übernahmen dann die weitere Versorgung des Pferdes und brachten es in eine Box.