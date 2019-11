Den ersten Braunkohleblock im Chemnitzer Heizkraftwerk will Eins Energie bis Ende 2022 stilllegen und durch zwei Gasmotorenkraftwerke sowie ein Holzhackschnitzelkraftwerk zur Strom- und Fernwärmeproduktion ersetzen. Für den Ersatz des zweiten Braunkohleblocks, der voraussichtlich Ende 2029 abgeschaltet werden soll, ist die Müllverbrennungsanlage eine Option.

In der angedachten Anlage sollen nur Ersatzbrennstoffe (EBS) verbrannt werden. Dazu wolle man mit dem Wertstoffhof des Abfallwirtschaftsverbands am Weißen Weg zusammenarbeiten, heißt es aus dem Unternehmen. Aktuell werden die EBS des Abfallwirtschaftsverbands im Kohlekraftwerk der Leag in Jänschwalde verwertet.