Mit einem "Hereinspaziert" hat Felix Kummer, Frontmann der Chemnitzer Band Kraftklub, in seiner Heimatstadt einen Plattenladen eröffnet. Zuvor hatten hunderte Fans diesem Moment teilweise lautstark singend entgegen gefiebert. Kummer will sein erstes Solo-Album "Kiox" drei Tage lang persönlich verkaufen. "Ich habe so was noch nie gemacht. Keine Ahnung, was uns erwartet," sagte Kummer. Mit dem gleichnamigen Plattenladen "Kiox" erfülle er sich einen Traum. Der Laden soll allerdings nach drei Tagen wieder schließen.