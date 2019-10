"Wir freuen uns sehr über die Eröffnung im Chemnitz Open Space mit zahlreichen jungen künstlerischen Positionen", sagt Benjamin Gruner, Projektleiter von "Pochen". Im Rahmen des "Pochen"-Symposiums, das bis Sonntag in Chemnitz zahlreiche Veranstaltungen bietet, ist seit Mittwoch die Ausstellung "Das produktive Gespenst. Nothing here but us ghosts" in dem Raum hinter dem Karl-Marx-Monument zu sehen.