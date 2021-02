Bei einer Wohnungsdurchsuchung in der Chemnitzer Tschaikowskistraße haben Polizisten am Donnerstag Marihuana und mehrere Handys sichergestellt. Wie die Polizei mitteilte, brachte sie dabei der vierjährige Rauschgiftspürhund "Pepe" auf die Spur. Versteckt zwischen Zwiebeln und Kartoffeln entdeckte der Hund in der Küche sowie im Wohnzimmer in einem Hocker insgesamt sechs Konsumeinheiten Marihuana.