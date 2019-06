Die Polizei hat am Dienstag ein Gebäude in der Uferstraße in Chemnitz durchsucht. Wie ein Sprecher MDR SACHSEN sagte, steht der Einsatz im Zusammenhang mit einem laufenden Verfahren wegen Diebstahls. Dabei seien Beweismittel sichergestellt worden. Weitere Informationen wollte die Polizei mit Verweis auf die Ermittlungen zunächst nicht bekannt geben. Nach Reporterinformationen waren mindestens zehn Einsatzfahrzeuge vor Ort.

Ermittlungen gibt es auch zu einem Fall am Montagabend. Wie die Polizei mitteilte, ist ein 22-Jähriger im Chemnitzer Ortsteil Markersdorf verletzt aufgefunden worden. Der Mann gab demnach an, von einer sechs- bis siebenköpfigen Gruppe angegriffen worden zu sein. Die Angreifer habe er nicht näher beschreiben können. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, welches er am Dienstag wieder verlassen konnte. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen, schließt einen Sturz des Mannes allerdings nicht aus. Weiterhin bitten die Beamten um Zeugenhinweise.