In Chemnitz ist am Mittwoch ein mutmaßlicher Drogendealer festgenommen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden bei einer vorher durchgeführten Hausdurchsuchung bei dem 32 Jahre alten Tatverdächtigen zunächst ein verbotenes Einhandmesser und eine geladene Schreckschusswaffe gefunden.