Bei einer großangelegten Lkw- Kontrolle an der A 72 bei Chemnitz hat die Polizei am Donnerstag insgesamt 21 Verstöße festgestellt. Zwischen 9 und 13 Uhr zogen die Beamten Laster zwischen der Anschlussstelle Hartenstein und der Anschlussstelle Chemnitz-Süd aus dem Verkehr und lotsten sie an den nahegelegenen Neefepark. Dabei hatten sie auch Unterstützung von einem Hubschrauber der sächsischen Bereitschaftspolizei.