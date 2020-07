Die Polizei hat bei einer Kontrolle in einem Gewerbegebiet in Lichtenau mehrere Verstöße bei Tiertransporten festgestellt. In den meisten Fällen waren die Transporter überladen. So befanden sich auf einem Lkw rund 30 ausgewachsene Schweine zu viel. Ebenfalls aufgefallen war ein Sattelzug auf dem Weg nach Polen, der Transportboxen mit Hühnern geladen hatte. Es wurden nicht nur etwa 1.100 Hühner zu viel transportiert, den Tieren stand auch deutlich zu wenig Platz in den einzelnen Boxen zur Verfügung.