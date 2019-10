Zu den Nominierten, aber nicht zu den Gewinnern zählte auch das Internationale Begegnungszentrum St. Marienthal mit der Aktion "Kein Bier für Nazis". Auslöser war ein zweitägiges Neonazi-Treffen in Ostritz, auf dem die Ordnungsbehörden Alkoholverbot verhängt hatten. Um zu verhindern, dass sich die Teilnehmer im Ort mit Alkohol eindecken, hatten die Ostritzer spontan die Biervorräte des örtlichen Supermarktes aufgekauft .

Der Preis für Popkultur wird seit 2016 in Berlin verliehen. Eine Jury aus über 800 Kulturschaffenden zeichnete in diesem Jahr Künstler in 13 Kategorien aus.