In Dresden sind die Sieger des Landeswettbewerbs "Ländliches Bauen" ausgezeichnet worden. Die Jury kürte aus 156 eingereichten Projekten Preisträger in drei Kategorien. Als bestes Wohnprojekt wurde der Umbau eines Bauernhauses im mittelsächsischen Claußnitz ausgezeichnet. In der Kategorie "Gewerbe und sonstige Nutzung" gewann der Umbau des barocken ehemaligen Pfarrhofes in Wendishain zu einem Denkmal- und Kulturgästehaus. Der Preis für das beste öffentliche Gebäude geht nach Gornsdorf im Erzgebirge für den Neubau einer Grundschule mit Hort.

Hell, farbenfroh, naturnah - so sieht sie aus, die Grundschule in Gornsdorf. "Schon wenn man in das Gebäude hineinkommt hat man ein Willkommensgefühl und das zieht sich auch durch die Räume", schwärmt Schulleiterin Dagmar Benndorf. Die Klassenzimmer haben raumhohe Fenster und einen direkten Zugang zum Garten. "Wenn Innen- und Außenräume ineinander fließen, macht es Spaß, dort zu sein. Denn es ist ja ein Ort, an dem man nicht nur lernen, sondern sich auch wohlfühlen soll", sagt Architekt Sieghart Löser. Gebaut wurde die Schule für 2,5 Millionen Euro in eineinhalb Jahren Bauzeit.