Laut Polizei war es nach der Preisverleihung in einem Lagerraum des Einkaufszentrums "Roter Turm" abgestellt worden. Das Fahrrad sollte an Paula Rits aus Estland, die Gewinnerin in der Kategorie "beste Kinderdarstellerin", geschickt werden. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.