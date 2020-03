In Chemnitz ist am Mittwochabend der Friedenspreis verliehen worden. Der mit insgesamt 1.000 Euro dotierte Preis wurde am Vorabend des Chemnitzer Friedenstages im Rathaus vergeben. Für den Preis waren rund 40 Vereine und Initiativen nominiert. Die Preisträger wurden von einer Jury gewählt.

Ehrenamtliche helfen Prostiuierten in Chemnitz

Den ersten Preis und 500 Euro bekam in diesem Jahr das Projekt "Perla". Seit 2017 besuchen die Ehrenamtlichen Prostituierte in den Bordellen oder Arbeitswohnungen. Sie wollen den Frauen Wertschätzung entgegenbringen und bieten Hilfe an. Laut "Perla" sind in Chemnitz schätzungsweise 300 Frauen im Rotlichtmilieu tätig. Das Projekt werde für sein unermüdliches und selbstloses Engagement am Rande der Gesellschaft geehrt, so die Jury.

Verein Chemnitzer Bürgerfest e.V.

Zweiter Preisträger wurde der Verein Chemnitzer Bürgerfest, der im Sommer 2019 nach der Absage des Stadtfestes das Fest "Herzschlag - Das Chemnitzer Bürgerfest" organisierte. Ein Jahr nach den Chemnitzer Ereignissen im Sommer 2018, habe der Verein bewiesen, dass diese Stadt friedlich und fröhlich feiern kann, so die Jury. Für seine Arbeit bekam der Verein ein Preisgeld von 300 Euro.

"Herzschlag - Das Chemnitzer Bürgerfest" im Sommer 2019 Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Magazin für alle

Der dritte Preis, mit 200 Euro dotiert, ging an das Magazin "Horizont". Die Zeitung berichtet, gedruckt und online, über Erfahrungen Geflüchteter, über ihr Leben und ihre Erfolge. Die Geflüchteten kommen dabei selbst zu Wort. Das Magazin zeichnet sich laut der Jury durch qualitätsvolle Texte und hochwertige Grafiken aus.

Ehrenpreisträger Hans Brenner

Ein Ehrenpreis wurde Hans Brenner verliehen. Durch seine jahrzehntelange historische Forschung trage er dazu bei, dass die Verbrechen des deutschen Faschismus nicht in Vergessenheit geraten. In der Begründung für die Preisverleihung heißt es weiter, dass er mit seiner akribischen Arbeit viele unbekannte Details über Konzentrationslager, Zwangsarbeit und Todesmärsche in Sachsen aufspüren konnte.

Kinder- und Jugendpreis

Der erstmalig ausgelobte Kinder- und Jugendpreis wurde an das Theaterteam des Gymnasiums Einsiedel vergeben. Die Schüler des Teams erhielten den Preis für ihr selbst geschriebenes Theaterstück "Tage/Bücher". In dem Stück geht es Integration und Toleranz. Die Schüler setzen sich darin mit alltäglichem Mobbing und mit den rechtsextremen Ausschreitungen im August 2018 in Chemnitz auseinander. Das Theaterteam bekam ein Preisgeld von 300 Euro.

Der Chemnitzer Friedenspreis Der Chemnitzer Friedenspreis wird seit 2004 vom Bürgerverein "Für Chemnitz", dem Kriminalpräventiven Rat und der Ausländerbeauftragten der Stadt Chemnitz verliehen. Ausgezeichnet und gewürdigt werden mit dem Friedenspreis Ideen, Initiativen und Projekte, die ein gewaltfreies Miteinander der verschiedenen Kulturen in Chemnitz fördern und unterstützen. Der Preis besteht aus einer Skulptur, die der Chemnitzer Bildhauer Erik Neukirchner gestaltet hat, und einem Preisgeld. Die Jury kann jeweils drei Preise und einen Ehrenpreis vergeben. In disem Jahr kam erstmals ein Kinder- und Jugendpreis dazu.

Der Chemnitzer Friedenspreis soll zum Nachdenken und Handeln auffordern und ein gewaltfreies Miteinander unterstützen. Projekte und Ideen, die sich in diesem Sinne stark machen, werden von einer Jury bekannter Chemnitzer Persönlichkeiten ausgewertet und geehrt.

Quelle: MDR/al